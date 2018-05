Nach den Wahlen: Italiens Präsident setzt neue Gespräche über Regierungsbildung an

Die Lega von Matteo Salvini und die Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi führen das Mitte-Rechts-Bündnis an, das als stärkste Kraft aus der Wahl am 4. März hervorging. Weder dieses Bündnis noch die Fünf-Sterne-Bewegung, die stärkste Einzelpartei wurde, verfügen jedoch über genügend Sitze im Parlament für eine regierungsfähige Mehrheit. Die Sozialdemokraten, an deren Spitze nach dem Rücktritt Matteo Renzis geschäftsführend Maurizio Martina steht, landeten abgeschlagen auf Platz drei.