Nach der Parlamentswahl Tausende Oppositionsanhänger demonstrieren in Pakistan

17. Februar 2024 | Quelle: dpa

Anhänger der Großen Demokratischen Allianz nehmen an einer Kundgebung in Hyderabad teil, um gegen angebliche Manipulationen bei den Parlamentswahlen zu protestieren Bild: Bild: dpa

In Pakistan sind rund eine Woche nach den Wahlen Tausende Oppositionsanhänger auf die Straße gegangen. In zahlreichen Städten demonstrierten am Samstag Anhänger der Partei PTI um den inhaftierten Ex-Premier Imran Khan gegen die Ergebnisse der Parlamentswahl vom 8. Februar, wie lokale Medien berichteten. Die Protestteilnehmer forderten unter anderem Transparenz und klagten über „gestohlene Stimmen”. Der Staat reagierte mit einer massiven Präsenz von Sicherheitskräften.