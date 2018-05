Nach der Revolution: Erste Kommunalwahl nach Arabischem Frühling in Tunesien

TunisDie Menschen in Tunesien waren am Sonntag zur ersten Kommunalwahl seit der Revolution im sogenannten Arabischen Frühling 2011 aufgerufen. Beobachter sahen darin einen wichtigen Schritt zu Konsolidierung der Demokratie in dem nordafrikanischen Staat. 5,3 Millionen Wähler entscheiden über die Stadt- und Gemeinderäte, zur Abstimmung stehen mehr als 2000 Kandidatenlisten. Die Räte erhalten künftig mehr Befugnisse. Ziel ist, die Entscheidungsprozesse zu dezentralisieren und den lange vernachlässigten Regionen im Landesinneren Auftrieb zu verleihen.