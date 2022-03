Nach der russischen Invasion Wie die ukrainische Handelskammer im Krieg den Betrieb aufrecht hält

Chyzhykov ist Präsident der ukrainischen Handelskammer, in einer Regionalkammer hat er Unterschlupf gefunden. Die Zoom-Verbindung in ein Land im Krieg funktioniert einwandfrei, besser als in die deutsche Provinz. Hinter dem 58-Jährigen sind bunte Broschüren in einem Regal aufgereiht, eine typische Bürokulisse. Aber auch außerhalb Kiews ist die Ukraine weit von der Normalität entfernt. „Die Heizung funktioniert nicht richtig“, sagt er, eingepackt in eine dicke graue Fleecejacke.