Nach der US-Wahl Warum China auf Biden hofft – und enttäuscht werden könnte

Möglich ist es zwar, dass Biden China in den direkten Beziehungen weniger ruppig behandeln wird als Trump. Ob ein staatsmännischer und diplomatisch geschickt agierender Biden tatsächlich ein Gewinn für China wäre, steht auf einem anderen Blatt. Biden wird vielleicht einen etwas versöhnlicheren Ton gegenüber Peking anstimmen. Gleichzeitig wird er aber auf internationaler Ebene deutlich weniger Fehler als Trump begehen, die Peking in den vergangenen vier Jahren in die Hände gespielt haben.



So hat Bidens Team bereits angedeutet, den Ausstieg der USA aus der Weltgesundheitsorganisation WHO stoppen zu wollen. Auch beim Klimaschutz will man den Chinesen nicht allein die Führungsrolle überlassen. Der wichtigste Unterschied zur Trump-Regierung ist jedoch, dass Biden versuchen wird, das transatlantische Bündnis zu stärken und auch Chinas Nachbarländer wieder stärker an die USA zu binden.