Nach der Wahl in Russland: Der neue alte Putin

Doch selbst in Moskau und Sankt-Petersburg, wo es flächendeckend unabhängige Wahlbeobachter in den Lokalen gab, holte der Präsident üppige 70 Prozent. Dabei ist die Verdrossenheit der Russen mit der Alternativlosigkeit der politischen Landschaft in Russlands in den beiden Metropolen am deutlichsten zu spüren. Die Ergebnisse dürften im Schnitt näher an der Realität liegen als anderswo in Russland.