Nach der Wahl: Syrien-Konflikt belastet Bemühungen um italienische Regierungsbildung

RomDer Syrien-Konflikt schlägt auch auf die Bemühungen um die Bildung einer neuen Regierung in Italien durch. Präsident Sergio Mattarella sei wegen der Entwicklung sehr besorgt und habe in seinen Sondierungsgesprächen mit den Parteispitzen Zusagen eingefordert, dass sie zu den Verpflichtungen Italiens gegenüber der Nato stünden, sagte ein Vertreter des Präsidialamts am Donnerstag zu Reuters.