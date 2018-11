Nach Eklat CNN verklagt US-Regierung wegen Ausschluss von Reporter Acosta

In der am Dienstag bei einem Bezirksgericht in Washington eingereichten Klage fordert CNN, dass die Aussperrung zurückgenommen wird. Der Entzug des Presseausweises verstoße gegen die verfassungsmäßigen Rechte der Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit, macht der Sender geltend. Von der Regierung lag zunächst keine Stellungnahme vor.