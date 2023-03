Nach Erdbebenkatastrophe Erdogan-Dekret: Vorgezogene Wahlen in der Türkei am 14. Mai

10. März 2023 | Quelle: dpa

Recep Tayyip Erdogan unterschreibt das Dekret zur Vorverlegung der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen auf den 14. Mai. Bild: Bild: dpa

Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt. Präsident Recep Tayyip Erdogan unterzeichnete am Freitag ein entsprechendes Dekret, und kurz darauf bestätigte die Wahlbehörde den Termin. Die Wahlen folgen damit nur drei Monate auf die verheerenden Erdbeben, die allein in der Türkei mehr als 47.000 Menschen getötet und etliche vertrieben und obdachlos gemacht haben.