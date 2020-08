Nach Explosion in Beirut: Außenminister Maas reist Mittwoch in den Libanon

Nach der verheerenden Explosion in Beirut will Bundesaußenminister Heiko Mass am Mittwoch in die Stadt reisen und dabei auch auf Reformen im Libanon drängen. „Wir werden den Verantwortlichen sehr deutlich machen, dass wir bereit sind zu helfen, aber auch der Auffassung sind, dass dieses Land reformiert werden muss“, sagte der SPD-Politiker am Montag im Deutschlandfunk.