Nach Explosion in Beirut: Libanesische Regierung tritt zurück

Auch im Westen schwand das Vertrauen in die politische Führung des Landes. Hilfsgelder sollen deshalb nicht über die Regierung, sondern über nicht-staatliche Organisationen, also NGOs, und das Rote Kreuz an die Bevölkerung verteilt werden. Am Sonntag wurden dem Land als Soforthilfe knapp 300 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.

Am Mittwoch will sich Außenminister Heiko Maas vor Ort ein Bild von der Lage machen. Neben Soforthilfen braucht der Libanon Gelder für den Aufbau. Diese könnten aber nur fließen, wenn die Reformen, die seit Langem angekündigt seien, eingeleitet würden, so Maas. „Wir werden den Verantwortlichen noch einmal sehr deutlich machen, dass wir bereit sind zu helfen“, sagte Maas.