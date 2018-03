Nach Gespräch mit Handelsminister Ross: Wirtschaftsminister Altmaier hält Lösung im Streit um US-Strafzölle für möglich

Die Bundesregierung und die Europäische Union wollen in Verhandlungen versuchen, die von US-Präsident Trump verhängten Zölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte noch zu verhindern. Die Abgaben von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium sollen am Freitag in Kraft treten. Offiziell begründet Trump die Maßnahme mit sicherheitspolitischen Interessen.