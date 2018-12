 Nach Gewalt in Kaschmir: Indien verhaftet Separatisten-Anführer

Das Militär hatte die Bevölkerung am Sonntag aufgerufen, sich nicht von „anti-nationalistischen Kräften“ aufwiegeln zu lassen. Am Samstag waren sieben Zivilisten und ein Soldat bei Protesten ums Leben gekommen. Die Gewalt in Kaschmir hat in diesem Jahr ein Ausmaß erreicht wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.