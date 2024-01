Regierungschef Donald Tusk kündigte unterdessen eine weitere Strafverfolgung der wegen Amtsmissbrauchs verurteilten Politiker an. „Der Fall der Herren Kaminski und Wasik ist nicht abgeschlossen, er hat erst begonnen.” Auch das, was die beiden in den vergangenen acht Jahren gemacht hätten, müsse noch gründlich von den Strafverfolgungsbehörden untersucht werden.