Nach Journalistenmord: Neue Innenministerin soll Krise in der Slowakei lösen

BratislavaZwei Monate nach dem Mord an einem Enthüllungsjournalisten in der Slowakei soll nun eine Frau als neue Innenministerin die Vertrauenskrise gegenüber den staatlichen Institutionen lösen. Präsidentensprecher Roman Krpelan bestätigte am Dienstag die Entscheidung der regierenden Sozialdemokraten.