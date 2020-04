Nach Kritik an Kapitän US-Marinestaatssekretär Modly tritt zurück

Crozier hatte wegen des Corona-Ausbruchs an Bord des nuklearbetriebenen Flugzeugträgers „USS Theodore Roosevelt“ in einem Brief Alarm geschlagen und Hilfe der Militärführung gefordert. Der Brief war später publik geworden. Mehr als 150 Besatzungsmitglieder des Schiffs, das vor der Pazifikinsel Guam vor Anker liegt, sind positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.