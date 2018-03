Nach Kritik: Trump sieht Glückwünsche an Putin gerechtfertigt

Nach einem Bericht der „Washington Post“ hatten Trumps eigene Berater empfohlen, in dem Telefonat am Dienstag nicht zu gratulieren und dies in einer schriftlichen Einweisung für das Gespräch vermerkt. Ein Vertrauter Trumps sagte nun, der Präsident sei verärgert, dass diese Information an die Öffentlichkeit gekommen sei. Stabschef John Kelly ist demnach „frustriert und tief enttäuscht“.