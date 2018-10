Nach Kurseinbruch an der Wallstreet Trump: „Die Fed ist verrückt geworden“

Schwere Kursverluste an der New Yorker Börse hat US-Präsident Donald Trump zum Anlass für scharfe Kritik an der Notenbank Federal Reserve genommen. Die Fed „ist verrückt geworden“, sagte Trump am Mittwoch vor Reportern bei der Ankunft in Erie im Staat Pennsylvania, wo er eine Kundgebung abhielt. Zudem warf er der Notenbank vor, mit Blick auf Zinserhöhungen „einen Fehler zu machen“. Zugleich nannte er die Kursverluste „eine Korrektur, auf die wir seit einer langen Zeit gewartet haben“. Trump hat Rekorde am Aktienmarkt in seiner Amtszeit oft als Beleg für seine Erfolge herangezogen.