Nach Kurz-Rücktritt: Österreichs Kanzler Schallenberg will bis 2024 im Amt bleiben

Der neue österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg will bis zum Ende der Legislaturperiode 2024 im Amt bleiben. Es gebe keine Abmachung mit seinem Vorgänger Sebastian Kurz über dessen Rückkehr an die Regierungsspitze in diesem Zeitraum, sagte Schallenberg der „Wiener Zeitung“, der „Presse“ und der „Tiroler Tageszeitung“ in einem gemeinsamen Interview.