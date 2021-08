Nach Machtübernahme der Taliban Evakuierungsaktion der Bundeswehr gewinnt an Tempo

Die Taliban hatten in den vergangenen Wochen viel schneller als erwartet die Macht im Land übernommen. Jetzt versuchen Deutschland und andere westliche Staaten in Hauruckaktionen ihre Bürger und afghanische Helfer außer Landes zu bringen. Wegen chaotischer Zustände am Flughafen Kabul hatte der Evakuierungseinsatz am Montag schleppend begonnen. Inzwischen gewinnt die Rettungsaktion etwas an Tempo. Für Mittwoch waren vier Flüge zum Drehkreuz in der usbekischen Hauptstadt Taschkent geplant. Von dort geht es mit der Lufthansa weiter nach Deutschland. Die ersten 130 Evakuierten kamen in der Nacht in Frankfurt am Main an.