Nach Machtübernahme der Taliban In Afghanistan wird das Bargeld knapp

Die Bevölkerung spürt das bereits. Dollar-Lieferungen aus den USA waren schon kurz vor dem Fall Kabuls an die Taliban gestoppt worden, wie Ahmady über Twitter erklärte. Am Freitag vor der Machtergreifung durch die Islamisten verbreiteten sich Gerüchte, Ahmady habe das Land verlassen. Prompt schossen die Bargeldabhebungen in die Höhe. Am Samstag musste die Notenbank die Bargeldlieferungen reduzieren, was den Bankansturm intensivierte. Die Banken haben inzwischen ihre Automaten geschlossen, weil die Notenbank sie nicht mehr mit Geld versorgen kann. Ohnehin hatten nach Schätzungen der Weltbank im Jahr 2018 nur etwa zehn Prozent der afghanischen Bevölkerung ein Bankkonto. Abseits der großen Städte, wo drei Viertel der Menschen in ländlichen Gebieten wohnen, gibt es kein geregeltes Bankensystem – Bargeld ist hier umso wichtiger.