Nach Massaker an Schule: Donald Trump fordert Verbot von Dauerfeuer-Vorrichtungen

Trump sprach wenige Tage nach einem Massaker an einer Schule in Florida. Ein 19 Jahre alter Ex-Schüler tötete dort in der vergangenen Woche 17 Menschen. Das Weiße Haus hat angekündigt, der Präsident werde sich mit Schülern, Lehrern und Beamten treffen, um über Wege zu mehr Sicherheit in den Schulen zu diskutieren.