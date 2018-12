 Nach Michels Rücktritt: Belgiens König vermittelt in der Regierungskrise

Bereits am Vortag hatte König Philippe mehrere Spitzenpolitiker im Palast empfangen. Der Monarch spielt in der belgischen Politik eine wichtige Rolle als Vermittler. Derzeit versucht er auszuloten, ob eine neue Mehrheit im Parlament denkbar ist. Der Liberale Michel hatte am Dienstag sein Rücktrittsgesuch beim König eingereicht, nachdem die oppositionellen Sozialdemokraten und Grünen einen Misstrauensantrag gegen ihn angekündigt hatten.