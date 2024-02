Nach Nawalnys Tod „Der Westen trägt eine große Verantwortung an dieser Situation“

Der Westen war zu lasch?

Ja, denn all das gab Putin den Anschein, dass er ohne verheerende Folgen weiter machen kann. Die EU, die NATO und die USA sind zu spät aufgewacht. EU-Staaten wie Deutschland waren in einem viel zu großen Ausmaß abhängig von russischem Gas, sie haben viel zu spät nach Alternativen gesucht und ihren eigenen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen in den Vordergrund gestellt. Für diesen Vorteil wurden die demokratischen Werte Europas und der Welt aufs Spiel gesetzt. Mit diesem Geld, das Russland für den Verkauf von Gas bekommen hat, konnte Putin seine Macht stärken und den Krieg gegen die Ukraine finanzieren. Mein Punkt ist: Wären die Sanktionen in diesem Ausmaß, wie sie jetzt verhangen wurden, schon früher in die Wege geleitet worden, hätte man den Kauf von Gas schon nach der Annexion der Krim gestoppt, hätte dieser Angriffskrieg, die vielen Opfer, vielleicht verhindert werden können. Es war nur eine Frage der Zeit.



Lesen Sie auch: Hier bekommen die Russen jetzt ihre Autos her