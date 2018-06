Nach Nordkorea-Gipfel: USA und Südkorea setzen offenbar große Militärübungen aus

SeoulDie USA und Südkorea kündigen einem Medienbericht zufolge voraussichtlich in den kommenden Tagen die Aussetzung großangelegter gemeinsamer Militärübungen an. Die Erklärung werde allerdings mit der Einschränkung verknüpft, dass die Manöver jederzeit wieder aufgenommen würden, sollte sich die Führung in Pjöngjang nicht an die von ihr versprochene atomare Abrüstung halten, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag. Sie berief sich auf südkoreanische Regierungskreise. Militärische Routine-Übungen sollen demnach weiterhin abgehalten werden.