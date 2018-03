Nach Parkland-Shooting: Tausende demonstrieren in Florida für schärfere Waffengesetze

ParklandTausende Menschen haben nach dem Schulmassaker in Florida für schärfere Waffengesetze demonstriert. Unter den Teilnehmern der Kundgebung in Fort Lauderdale waren auch Dutzende Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, wo ein 19-Jähriger am Mittwoch 17 Menschen erschossen hatte.