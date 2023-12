Nach Parlamentswahl Polens Parlament bestätigt Regierung von Donald Tusk

12. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Donald Tusk war bereits von 2007 bis 2014 polnischer Ministerpräsident. Bild: Bild: dpa

Polens Parlament hat die neue proeuropäische Regierung von Donald Tusk bestätigt. In einer Vertrauensabstimmung votierten am Dienstag 248 von 449 Abgeordneten für Tusks Kabinett. 201 stimmten dagegen. Am Mittwoch will Präsident Andrzej Duda den Regierungschef und seine Minister vereidigen.