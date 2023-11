Nach Parlamentswahl Zehntausende Nationalisten ziehen durch Warschau

12. November 2023 | Quelle: dpa

Menschen nehmen in Warschau am Unabhängigkeitsmarsch «Polen ist noch nicht verloren» teil. Bild: Bild: dpa

Zehntausende Nationalisten sind am polnischen Unabhängigkeitstag durch die Straßen Warschaus marschiert. Der Demonstrationszug unter dem Motto „Noch ist Polen nicht verloren” begann am Samstagnachmittag im Stadtzentrum und sollte am Nationalstadion enden. Viele Teilnehmer hielten weiß-rote-Fahnen hoch, andere trugen Handfackeln. Auf Fernsehbildern waren Menschenmassen zu sehen. Die Stadtverwaltung schätzte die Zahl der Teilnehmer auf mindestens 40.000. Die Veranstalter sprachen gar von der „größten patriotischen Kundgebung in Europa”.