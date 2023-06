Der frühere britische Premierminister Boris Johnson hat laut einem Untersuchungsbericht das Parlament in der „Partygate“-Affäre wissentlich in die Irre geführt. In dem Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, hieß es, Johnsons Handlungen stellten einen eklatanten Verstoß dar und rechtfertigten eine 90-tägige Suspendierung aus dem Parlament.