Nach Präsidentenwahlen Bolsonaro-Anhänger blockieren Straßen in Brasilien

01. November 2022 | Quelle: dpa

Lastwagenfahrer protestieren auf einer Autobahn gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl. Bild: Bild: dpa

Aus Protest gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl haben in Brasilien Anhänger des abgewählten Jair Bolsonaro mehr als 200 Straßensperren in dem südamerikanischen Land errichtet. Unter den Demonstranten waren viele Lastwagenfahrer, wie die brasilianische Zeitung „Folha de S. Paulo” unter Berufung auf die Polizei berichtete. Demnach betrafen die Blockaden wichtige Verkehrsachsen wie eine Stadtautobahn in der Wirtschaftsmetropole und eine Verbindungsstraße zwischen Rio de Janeiro und São Paulo.