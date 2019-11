Nach Protesten Besetzung einer Hochschule in Hongkong endet

Jedes Gebäude sei in gewissem Maße beschädigt, die Bücherei sogar überflutet worden. Viele der Autos in der Parkgarage, darunter auch Universitätsbusse, hätten Schäden. Die Tanks vieler Wagen seien geöffnet gewesen. Die Untersuchungsteams hätten viele gefährliche Güter und Brandsätze in den Gebäuden und überall auf dem Campus gefunden. Die Suche werde am Mittwoch fortgesetzt.