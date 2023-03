In Georgien zieht die Regierungspartei nach massiven Protesten ihre Pläne für ein ähnlich wie in Russland angedachtes Agenten-Gesetz zurück. Die Regierungspartei Georgischer Traum erklärte am Donnerstag, sie werde den Gesetzesentwurf zu sogenannten ausländischen Agenten bedingungslos und ohne jegliche Vorbehalte zurücknehmen. So solle die „Konfrontation“ in der Gesellschaft verringert werden.