Nach Putsch-Versuch: Lukaschenko: Wagner-Chef Prigoschin zurück in Russland

Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, hält sich nach Angaben des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Russland auf und nicht mehr in Belarus. „Was Prigoschin betrifft, er ist in St. Petersburg. Er ist nicht auf dem Territorium von Belarus“, sagte Lukaschenko am Donnerstag vor der Presse. „Er ist absolut frei.“