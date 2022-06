Nach Raffinerie-Unfall: Österreich gibt Benzin-Reserven frei

Österreich stellt nach einem Zwischenfall in der Raffinerie Schwechat des Wiener Ölkonzerns OMV Treibstoffreserven zur Verfügung. Um längere Reparaturarbeiten zu überbrücken würden 112.000 Tonnen Diesel und 56.000 Tonnen Benzin zur Verfügung gestellt, teilte das Bundeskanzleramt in Wien am Samstag mit. Insgesamt verringere sich die in Österreich gelagerte Reserve damit um den Verbrauch von sechs Tagen.