Nach einer Sitzung des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats hatte die ehemalige Kolonialmacht Frankreich am Samstag mitgeteilt, seine Budgethilfe und Entwicklungshilfe an den Niger auszusetzen. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas hielt eine Dringlichkeitssitzung in der nigerianischen Hauptstadt Abuja ab, um die politische Lage im Niger zu besprechen.