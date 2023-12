Nach Regierungswechsel Konflikt um öffentlich-rechtliche Medien in Polen dauert an

21. Dezember 2023 | Quelle: dpa

PiS-Anhänger treffen am Hauptsitz des staatlichen polnischen Fernsehsenders TVP ein, um gegen die Maßnahmen der neuen EU-freundlichen Regierung zu protestieren. Bild: Bild: dpa

In Polen dauert der Konflikt um die öffentlichen Medien nach dem Auswechseln der Führungsriegen durch die neue Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk an. Politiker der abgewählten nationalkonservativen Regierungspartei PiS protestierten auch am Donnerstag weiter im Gebäude des Fernsehsender TVP. Der aus der PiS stammende Präsident Andrzej Duda nannte das Vorgehen der Regierung „völlig unrechtmäßig” und eine Verletzung der Verfassung. Wer andere Regeln für die Leitung der Medien wolle, müsse zuerst das entsprechende Gesetz ändern, sagte Duda dem Radiosender Zet. „Das ist Anarchie. Es ist Anarchie, das geltende Recht zu umgehen”, sagte er.