Nach Richter-Rücktritt: Wie das US-Supreme-Court nach rechts rückt

Kennedy, fast 82 Jahre alt, kündigte vergangene Woche seinen Rücktritt an. Roberts wird damit der konservative Richter in dem neunköpfigen Gremium, der den vier liberalen Mitgliedern politisch am nächsten steht - und könnte so bei Entscheidungen in strittigen Fällen zum Zünglein an der Waage werden. Roberts werde der Richter sein, der bestimme, „wie weit man geht und wie schnell man geht“, sagt der Washingtoner Anwalt John Elwood.