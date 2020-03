Nach Rücktritt Mohamads Muhyiddin neuer Premierminister von Malaysia

Mahathir, der nach seinem Rücktritt vom König zunächst zum Übergangspremier ernannt worden war, sagte vor seinen Unterstützern, er fühle sich von Muhyiddin verraten. Beide gehören derselben Partei Bersatu an, die Malaysia seit 2018 in einem Bündnis regierte. Muhyiddin war bis 2015 stellvertretender Premierminister gewesen und hatte in der Mahathir-Regierung das Amt des Innenministers inne. Mahathir boykottierte die Amtseinführung seines Nachfolgers am Sonntag.