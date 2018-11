Nach „Sapad“ und „Wostok“ Russland plant weiteres Großmanöver für 2019

MoskauDie russischen Streitkräfte planen auch für 2019 wieder ein großangelegtes Manöver. Es soll im August und September im zentralen Militärbezirk stattfinden, der die Wolga-Region und den Westen Sibiriens umfasst. Das schrieb der für Manöver zuständige Generalleutnant Iwan Buwalzew am Freitag in der Armeezeitung „Krasnaja Swesda“. Insgesamt seien bis Dezember 2019 mehr als 4000 verschiedene Militärübungen in Russland geplant.