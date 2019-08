Nach Schusswaffenangriffen: Trump schlägt statt schärferen Waffengesetzen mehr Psychiatrien vor

Manchester, N.H. In der Debatte um schärfere Waffengesetze zur Prävention von Schusswaffenangriffen hat US-Präsident Donald Trump die Wiedereröffnung von Psychiatrien ins Spiel gebracht: Er wolle sich auf mentale Gesundheit konzentrieren, nicht auf Waffenkontrolle, sagte er am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Auftritt im US-Staat New Hampshire. Details nannte er nicht.