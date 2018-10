Nach schwedischer Parlamentswahl: Konservativer Kristersson erklärt Sondierungsgespräche in Schweden für gescheitert

Kristersson hatte am Freitagabend via Facebook eine Regierung aus seiner Moderaterna mit Unterstützung einer oder mehrerer Parteien vorgeschlagen, die in der Allianz aus Konservativen, Christdemokraten, Liberalen und Zentrum zusammengeschlossen sind. Diesen Vorschlag lehnten Liberale und Zentrumspartei am Samstag ab. Unter anderem, weil die Allianz allein keine Mehrheit im Parlament hätte und auf die Duldung weiterer Parteien angewiesen wäre - möglicherweise auch der rechtspopulistischen Schwedendemokraten.