Nach Sturm des Kapitols New York kündigt Geschäftsverträge mit Trump auf

13. Januar 2021

Trumps Firmen-Imperium hat unter anderem Verträge mit der Stadt New York zum Betrieb eines Karussells. Bild: AP Bild:

Die Stadt New York will ihre Geschäftsverträge mit US-Präsident Donald Trump aufkündigen. Hintergrund sei der Aufstand von Trump-Anhängern am Kapitol in Washington vergangene Woche.