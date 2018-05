Nach Terroranschlägen: Indonesisches Parlament beschließt schärferes Anti-Terror-Gesetz

Beschlossen wurden sie nach Selbstmordangriffen am 13. und 14. Mai 2018 in der zweitgrößten indonesischen Stadt Surabaya, die von radikalisierten Familien ausgeführt wurden und in die Kinder verwickelt waren. Dabei wurden 26 Menschen getötet, darunter 13 Mitglieder der verantwortlichen Familien.