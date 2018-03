Nach Terroranschlag: Neue Debatte um Ausnahmezustand in Frankreich heiß entbrannt

Der 25-jährige Radouane L. hatte am Freitag bei mehreren Angriffen in der Region Carcassonne zusammen vier Menschen getötet. Nach einer Geiselnahme in einem Supermarkt wurde er von der Polizei erschossen. Der Angreifer hatte sich als „Soldat“ der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bezeichnet. Zwei Menschen aus seinem Umfeld seien immer noch im Polizeigewahrsam, berichtete Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins am Abend.