Nach Tod eines Soldaten: Israel fliegt massive Luftangriffe in Gaza

Ein israelischer Armeesprecher drohte dem Gaza-Chef der Hamas am Freitag direkt über Twitter. Der für Mitteilungen in arabischer Sprache zuständige Militärsprecher Avichai Adrai veröffentlichte am Freitag einen Beitrag mit dem Bild von Jihia al-Sinwar, dem Gaza-Chef der Hamas. „Wo bin ich? Was erwartet mich?“, stand darauf.