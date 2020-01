Nach Treffen der EU-Außenminister EU warnt vor wachsenden Risiken in Libyen

Der UN-Sonderbeauftragte Ghassan Salamé habe die Minister bei dem Treffen erneut über die angespannte Situation in dem Bürgerkriegsland unterrichtet, berichtete Borrell. Demnach kämen Kämpfer aus Syrien und dem Sudan nach Libyen. Außerdem arbeiteten 700.000 Menschen aus Ländern südlich der Sahara in dem Land, die bei einer Verschärfung der Lage in Libyen eine Weiterreise nach Europa versuchen könnten. Auch die Terrorgefahr wachse. „Wir haben viele gute Gründe, vom Reden zum Handeln überzugehen“, sagte Borrell.