Nach Trump-Kritik: Bundesregierung begrüßt Vorlage von Brexit-Weißbuch

BerlinAnders als US-Präsident Donald Trump begrüßt Bundeskanzlerin Angela Merkel die Vorlage der Brexit-Pläne der britischen Premierministerin Theresa May. „Wir sind froh, dass Großbritannien jetzt eine detaillierte, eigene Position auf den Tisch legt“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin und verwies auf entsprechende Äußerungen Merkels vor wenigen Tagen in London.