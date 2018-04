Nach Trump-Vorstoß: Russland bezweifelt Chance für neues Iran-Atomabkommen

Dabei sollten solche Aspekte wie das Vorgehen Irans in den Konflikten der Region und sein Raketenprogramm berücksichtigt werden. Zuvor war bekanntgeworden, dass Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit den USA die Grundzüge einer Vereinbarung ausgehandelt haben, die Trump umstimmen soll. Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Freitag mit Trump zusammentrifft, wollen den US-Präsidenten überzeugen, am Iran-Abkommen festzuhalten.