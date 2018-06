Nach Tweet: Juncker weist Trump zurück

MesebergEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Kritik von US-Präsident Donald Trump an Europa und Deutschland scharf zurückgewiesen. „Diese massive Einmischung vornehmlich in deutsche Innenpolitik finde ich so, dass man sie in aller Schärfe zurückweisen muss“, sagte Juncker am Dienstagabend in Meseberg zu Reuters. Es sei nicht Aufgabe des amerikanischen Präsidenten, über einen Sturz von Kanzlerin Angela Merkel zu spekulieren. Merkel werde nicht von Trump abgelöst. „Herr Trump mag die USA regieren, er regiert nicht Europa.“