Nach Überschwemmungen Unicef: Dringende Hilfe für elf Millionen Kinder in Pakistan

08. November 2022 | Quelle: dpa

Kleinkinder, die durch die Überschwemmungen des Monsuns vertrieben wurden, Anfang September in einem provisorischen Zeltlager für pakistanische Flutopfer in Sukkur. Bild: Bild: dpa

Nach den verheerenden Überschwemmungen der vergangenen Monate brauchen in Pakistan nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef rund elf Millionen Kinder dringend humanitäre Hilfe. Immer noch stehe eine Fläche von der Größe Dänemarks unter Wasser, die Lebensgrundlage vieler Menschen sei zerstört, es drohten verschiedene Seuchen, warnte eine vom Weltklimagipfel in Ägypten zugeschaltete Unicef-Sprecherin am Dienstag in Genf. Ohne sofortiges Handeln würden in Pakistan bald viele gefährdete Kinder und Jugendliche ihr Leben verlieren.